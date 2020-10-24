



Fransa'da koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 422 artışla 1 milyon 86 bin 497'ye yükseldi. Bu rakam, "salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.