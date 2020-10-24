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    • 25.10.2020 01:18
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    Annesine verdiği sözü tuttu: unvanını koruduğu müsabakanın ardından kariyerini noktaladı

    Rus karma dövüş sanatları sporcusu , ABD'li Justin Gaethje'yi yenerek şampiyonluk kemerini koruduğu hafif sıklet unvan müsabakasının ardından ringlere veda etti.

    AA



    Kariyerinde çıktığı 28 maçı da kazanan Khabib Nurmagomedov ile 22 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan Gaethje, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Flash Forum'da karşılaştı.



    NAKAVT ETTİ
    Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Nurmagomedov, rakibini 2. rauntta teknik nakavtla yenerek kemerini korudu.

    AKTİF KARİYERİNİ NOKTALADI
    Yeni tip koronavirüse yakalanan babası Abdulmanap Nurmagomedov'u temmuz ayında kaybeden Dağıstan doğumlu 32 yaşındaki sporcu, maçın ardından aktif kariyerini sonlandırdığını açıkladı.



    ANNESİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
    Nurmagomedov, antrenörlüğünü de yapan babası olmadan yoluna devam etmek istemediğini belirterek, "Annem, babam olmadan dövüşmemi istemiyordu. Ona, bunun son maçım olacağını söyledim. Şimdi de sözümü tutuyorum." ifadelerini kullandı.
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