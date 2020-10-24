



ANNESİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Nurmagomedov, antrenörlüğünü de yapan babası olmadan yoluna devam etmek istemediğini belirterek, "Annem, babam olmadan dövüşmemi istemiyordu. Ona, bunun son maçım olacağını söyledim. Şimdi de sözümü tutuyorum." ifadelerini kullandı.



