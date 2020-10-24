Kariyerinde çıktığı 28 maçı da kazanan Khabib Nurmagomedov ile 22 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan Gaethje, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Flash Forum'da karşılaştı.
NAKAVT ETTİ
Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Nurmagomedov, rakibini 2. rauntta teknik nakavtla yenerek kemerini korudu.
AKTİF KARİYERİNİ NOKTALADI
Yeni tip koronavirüse yakalanan babası Abdulmanap Nurmagomedov'u temmuz ayında kaybeden Dağıstan doğumlu 32 yaşındaki sporcu, maçın ardından aktif kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
ANNESİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
Nurmagomedov, antrenörlüğünü de yapan babası olmadan yoluna devam etmek istemediğini belirterek, "Annem, babam olmadan dövüşmemi istemiyordu. Ona, bunun son maçım olacağını söyledim. Şimdi de sözümü tutuyorum." ifadelerini kullandı.