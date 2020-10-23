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    • Dünya
    • 23.10.2020 21:48
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    • 23.10.2020 21:50
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    SON DAKİKA: Pompeo, Azerbaycanlı ve Ermeni mevkidaşlarıyla 'ı görüştü

    SON DAKİKA HABERİ... Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun Azerbaycan Ceyhun Bayramov ve Ermeni Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelere ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

    AA
    Pompeo'dan kritik görüşme!

    SON DAKİKA HABERİ...ABD Mike Pompeo'nun, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarıyla görüşerek, 'daki ları ele aldığı bildirildi.

    Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelere ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

    "SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARI DURDURUN"
    Ortagus, Pompeo'nun her iki tarafa da devam eden çatışmaların ve sivillere yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

    "Bakan Pompeo, ayrıca taraflara Helsinki Nihai Senedi ilkelerine dayanarak güç kullanmama, toprak bütünlüğü ve eşitlik ilkeleri kapsamında çatışmalara çözüm bulmak için AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları himayesinde müzakerelere girmelerinin önemini vurguladı."

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Pompeo, Azerbaycanlı ve Ermeni mevkidaşlarıyla Dağlık Karabağ'ı görüştü