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    • Dünya
    • 23.10.2020 12:59
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    • 23.10.2020 12:59
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    SON DAKİKA: Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde ve konuşulacak

    Son dakika haberine göre, üyesi ülkelerin savunma bakanlarının video konferansla yaptıkları toplantının ikinci gününde NATO'nun ve 'daki misyonları ele alınacak.

    Kritik toplantıda ikinci gün gündemi belli oldu

    Savunma Bakanları Toplantısı'nda gündem maddeleri arasında 'daki Kararlı Destek Operasyonu, NATO'nun eğitim faaliyetleri ve Afganistan'da Taliban ile hükümet arasında yürütülen barış görüşmeleri bulunuyor.

    Bir başka gündem maddesi olarak NATO'nun 'taki eğitim misyonu ve Irak'ın terörle mücadelesinin desteklenmesi görüşülecek. Ayrıca barış ve güvenliğe kadınların katkısı da ele alınacak gündem maddeleri arasında bulunuyor.


    STOLTENBERG TOPLANTI SONUNDA KONUŞACAK
    İki günlük toplantının bitiminde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in basın toplantısı düzenleyerek gazetecilere bilgi vermesi bekleniyor.

    NATO Savunma Bakanları, ilk günkü toplantılarında Almanya'nın Ramstein kentindeki NATO Hava Komutanlığında NATO Uzay Merkezi kurulması konusunda mutabakata varmışlardı. Dün görüşülen konular arasında Rusya'nın nükleer kapasitesine NATO'nun karşılığı, 5G gibi kritik öneme sahip altyapılar, adil yük paylaşımı ve Doğu Akdeniz'deki durum da bulunuyordu.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Irak ve Afganistan konuşulacak