NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda gündem maddeleri arasında Afganistan'daki Kararlı Destek Operasyonu, NATO'nun eğitim faaliyetleri ve Afganistan'da Taliban ile hükümet arasında yürütülen barış görüşmeleri bulunuyor.

Bir başka gündem maddesi olarak NATO'nun Irak'taki eğitim misyonu ve Irak'ın terörle mücadelesinin desteklenmesi görüşülecek. Ayrıca barış ve güvenliğe kadınların katkısı da ele alınacak gündem maddeleri arasında bulunuyor.





STOLTENBERG TOPLANTI SONUNDA KONUŞACAK

İki günlük toplantının bitiminde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in basın toplantısı düzenleyerek gazetecilere bilgi vermesi bekleniyor.

NATO Savunma Bakanları, ilk günkü toplantılarında Almanya'nın Ramstein kentindeki NATO Hava Komutanlığında NATO Uzay Merkezi kurulması konusunda mutabakata varmışlardı. Dün görüşülen konular arasında Rusya'nın nükleer kapasitesine NATO'nun karşılığı, 5G gibi kritik öneme sahip altyapılar, adil yük paylaşımı ve Doğu Akdeniz'deki durum da bulunuyordu.