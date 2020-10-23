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    • Dünya
    • 23.10.2020 16:50
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    • 23.10.2020 16:50
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    Son dakika: 'da bir petrokimya fabrikasında patlama!

    Son dakika haberleri... devlet medyasındaki haberlere göre, kıyısında yer alan kentindeki bir petrokimya tesisinde saat 15.44'te patlama meydana geldi.

    İran'da bir petrokimya fabrikasında patlama!

    'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldi.

    İran devlet medyasındaki haberlere göre, kıyısında yer alan kentindeki bir petrokimya tesisinde saat 15.44'te patlama meydana geldi.

    Patlama nedeniyle tesiste çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı belirtildi.

    İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

    Patlamanın nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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    Haberler Dünya Son dakika: İran'da bir petrokimya fabrikasında patlama!