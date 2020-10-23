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    • 23.10.2020 13:37
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    : 'den 'da kalıcı anlaşması: Derhal yürürlüğe girecek

    haberine göre Birleşmiş Milletler (), Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, lı tarafların ülke genelinde kalıcı için anlaşmaya vardığını duyurdu. Öte yandan, BM Cenevre Ofisi de sosyal medya hesabından anlaşmayı, "Libyalılar için müjde" şeklinde duyurdu. Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını aktarılan açıklamada anlaşma "tarihi" olarak nitelendirildi. Öte yandan BM, Libya genelinde varılan tam kalıcı ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi.

    AA
    BM'den Libya'da kalıcı ateşkes anlaşması

    Genel Sekreteri Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen imza töreninde konuştu. Libyalı tarafların da hazır bulunduğu törende, konuşmasını Arapça yapan Williams, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Libyalı taraflar da anlaşma metinlerini imzaladıktan sonra kararı ayakta alkışladı.

    Williams, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında da 5+5 Komisyon toplantılarına katılan Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter heyetlerinin (LNA), Libya'da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması da dahil bazı konularda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

    Williams, tarafların kalıcı bir üzerinde anlaşması hususunda da "oldukça iyimser" olduğunu kaydetmişti.

    Öte yandan, BM Cenevre Ofisi de sosyal medya hesabından anlaşmayı, "Libyalılar için müjde" şeklinde duyurdu. Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını aktarılan açıklamada anlaşma "tarihi" olarak nitelendirildi.

    Özel Temsilci vekili Williams'ın, anlaşmanın detayına ilişkin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: BM'den Libya'da kalıcı ateşkes anlaşması: Derhal yürürlüğe girecek