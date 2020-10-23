Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.10.2020 08:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.10.2020 08:36
    ABONE OL

    SON DAKİKA: ordusu, bu gece kritik arazi ve yükseklikleri işgalden kurtardı

    Son dakika haberine göre, ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan güçlerinin Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevzilerine darbeler vuruldu. Bu istikametlerde Azerbaycan ordusu önemli arazi ve yüksekliklerde kontrol sağladı.

    AA
    Gardaş ilerliyor! Kritik noktalar işgalden kurtarıldı

    ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi.

    Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan güçlerinin Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevzilerine darbeler vuruldu. Bu istikametlerde Azerbaycan ordusu önemli arazi ve yüksekliklerde kontrol sağladı.

    Açıklamada, tüm cephe boyunca Ermenistan'ın askeri kaynak ve alt yapısına onarılamaz hasar verildiği, Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı kaydedildi.


    Ermenistan'dan getirilen askerlerin savaşmayı reddederek firar ettiklerin belirtildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğun bildirildi.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Azerbaycan ordusu, bu gece kritik arazi ve yükseklikleri işgalden kurtardı