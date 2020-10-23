Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libyalı taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının "siyasi müzakerelerin başarıya ulaşmasına vesile olması" temennisinde bulundu.

MAYIN VE TOPLU MEZARLAR UNUTULMAMALI

Serrac, yaptığı yazılı açıklamada, Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Hafter heyetleri (LNA) arasında imzalanan ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Hafter milislerinin işlediği savaş suçlarına dikkati çeken Serrac, "Libyalılara yönelik kimlerin savaş suçu işlediği, kimlerin geri çekildiğinde mayın ve toplu mezar bıraktığı unutulmamalı." uyarısında bulundu.

Serrac, "Umarım kalıcı ateşkes anlaşmasının imzalanması, kanın durmasına, vatandaşların acılarının dinmesine, ekonomik ve siyasi müzakerelerin başarıya ulaşmasına vesile olur." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını, ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini açıkladı.