Ancak uzmanlar, bir kişinin bu yolla hastalığa yakalanmasının çok nadir bir durum olduğunu söylüyor.

Kore Yarımadası'ndaki toz bulutlarının bugün dağıldığı ve hafta sonunda da bulut görülmesinin beklenmediği belirtiliyor.

Yılın belli dönemlerinde Moğolistan ve Çin'deki çöllerden yükselen toz bulutları Kuzey ve Güney Kore'ye ulaşıyor. Havadaki toksik parçacıklarla birleşen bu toz bulutları iki ülkede de endişe yaratıyor.