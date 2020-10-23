Sıra numarası alan yolcular, kabinlere yönlendiriliyor ve test için boğaz ile burundan sürüntü örnekleri alınıyor. Laboratuvarlarda incelenen örneklerin sonuçları 3-5 saat içinde çıkıyor. Yolcular, testi 250 lira karşılığında buradan yaptırarak, seyahate çıkabiliyor.

Yolculardan Erol Süzer, Suudi Arabistan'dan geldiğini, Tokat'taki ailesiyle huzurlu ve mutlu bir şekilde buluşmak için kendi isteğiyle test yaptırdığını ifade ederek, "İstanbul Havalimanı'nda bu testi yaptırmak çok güzel oldu. Ailemize mutlu bir şekilde gitmek için bunu öngördüm. Arkadaşlarımızla birlikte gönüllü olarak testimizi yaptırdık. Böylece kendimizden de emin olacağız." dedi.