Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı acımasız tavra Avrupa Birliği de ortak oldu.
Ege'den Yunanistan'a geçmeye çalışan mülteci botları AB Sahil Güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında mültecilerin botlarını batırmaya çalışan AB personeli iki adet bomba kullandı.
TEKNEYE YAKIN ALANA BOMBA ATTILAR
Mülteci teknelerini durduran AB'ye bağlı sahil güvenlik ekipleri botları batırmaya çalıştı.
Mültecilerin direnmesi sonrasında botları batıramayan AB sahil güvenliği, iki adet bombayı mültecilerin botlarının hemen yanındaki bölgeye attı.