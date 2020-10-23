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    • Dünya
    • 23.10.2020 19:29
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    • 23.10.2020 19:40
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    personelinden insanlık dışı davranış! teknesini batırmak için bomba atıp silah çektiler...

    'ın lere uyguladığı acımasız tavra de ortak oldu. personelleri Ege'de Yunanistan'a geçmeye çalışan mültecilere saldırdı. ekipleri tekneyi batırmaya çalışırken mültecilerin botlarını batırmayı denedi mültecilere silah çekildi.

    Yunan zulmüne AB de ortak oldu

    Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı acımasız tavra Avrupa Birliği de ortak oldu.

    Ege'den Yunanistan'a geçmeye çalışan mülteci botları AB Sahil Güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında mültecilerin botlarını batırmaya çalışan AB personeli iki adet bomba kullandı.

    TEKNEYE YAKIN ALANA BOMBA ATTILAR
    Mülteci teknelerini durduran AB'ye bağlı sahil güvenlik ekipleri botları batırmaya çalıştı.

    Mültecilerin direnmesi sonrasında botları batıramayan AB sahil güvenliği, iki adet bombayı mültecilerin botlarının hemen yanındaki bölgeye attı.

    MÜLTECİLERE SİLAH ÇEKTİLER
    AB sahil güvenlik ekiplerinin mültecilerin botlarını batırmayı başaramadıktan sonra mülteci kadın ve çocuklara doğru silah doğrulttuğu kameralara yansıdı.
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