Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Usame Bin Ladin sahada

    Peru'da top koşturan profesyonel futbolcunun adını duyanlar şoka girdi! olan futbolcuya, babası Usame Bin Ladin adını verdi.

    Bin Ladin sahada
    Peru'da top koşturan profesyonel futbolcunun adını duyanlar şoka girdi! olan futbolcuya, babası Usame Bin Ladin adını verdi.

    Peru'da çocuklara ünlülerin isminin verilmesinin moda olduğunu belirten futbolcu, kardeşinin adının da olduğunu söyledi.



    Lopez, "Babam üçüncü çocuğuna da adını verecekti. Ama o kardeşim kız oldu" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Usame Bin Ladin sahada