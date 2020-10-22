Usame Bin Ladin sahada

Peru'da top koşturan profesyonel futbolcunun adını duyanlar şoka girdi! Soyadı Jimenez Lopez olan futbolcuya, babası Usame Bin Ladin adını verdi.
Peru'da çocuklara ünlülerin isminin verilmesinin moda olduğunu belirten futbolcu, kardeşinin adının da Saddam Hüseyin olduğunu söyledi.
Lopez, "Babam üçüncü çocuğuna da George Bush adını verecekti. Ama o kardeşim kız oldu" dedi.
Peru'da çocuklara ünlülerin isminin verilmesinin moda olduğunu belirten futbolcu, kardeşinin adının da Saddam Hüseyin olduğunu söyledi.
Lopez, "Babam üçüncü çocuğuna da George Bush adını verecekti. Ama o kardeşim kız oldu" dedi.