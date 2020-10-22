MONTAJ ÇIKTI

Servis edilen fotoğrafta Yunanistan savaş gemilerinin Oruç Reis'e müdahal ettiği görülüyor. Fotoğrafı logolu olarak servis eden ERT'nin yalanı ise kısa sürede ortaya çıktı. Servis edilen fotoğraflar incelendiğinde, montaj açıkça ortaya çıktı.

TÜRKİYE'DEN YENİ NAVTEX

Oruç Reis için Doğu Akdeniz'deki Navtex 27 Ekim'e kadar uzatıldı. Oruç Reis'e bölgede Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik edecek.