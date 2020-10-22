Bobulinski, 2015 sonundan itibaren Hunter Biden ve diğer ortaklarla birlikte Çinli bir devlet şirketinin de katılacağı "Sino Hawk" isimli bir firma kurma konusunda çalışmalara başladıklarını söyledi.





"JOE BİDEN ÇİNLİ FİRMAYLA TÜM İLİŞKİLERİ BİLİYORDU"

Uzun süren bu sürecin devamında 2 Mayıs 2017 günü Hunter tarafından Joe Biden ile yüz yüze tanıştırıldığını belirten Bobulinski, Joe Biden'ın "Çinli firmayla iş yapma konusundaki her şeye hakim olduğunu" ve "süreci takip ettiğini" iddia etti.

"Joe Biden'ın, oğlu Hunter ile (Çin konusunda) ticari konuları hiç konuşmadığını söylediğini duydum. Bu doğru değil." diyen Bobulinski, ilerleyen dönemde Hunter Biden'ın bu ticari ilişkiden 5 milyon dolar gelir elde ettiğini savundu.

