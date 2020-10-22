Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra kendilerini izole etmesi gereken hastaların da takibinin sıkı şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Ruhani, ayakta tedavi sürecinin güçlendirilmesi, hastaların takip edilmesi ve tespit edilmesiyle hastanelerde yatarak tedavi oranlarının en aza indirilmesini istedi.

Ruhani'nin komite başkanlarına salgının kriz seviyesine çıktığı 43 şehirde sıkı kısıtlamalara gidilmesi talimatı verdiği ve kısıtlamaların 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren bir hafta süreyle uygulanacağı belirtildi.