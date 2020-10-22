SON DAKİKA: Fransızlara göre Macron yönetimi salgın sürecini yönetemiyor





"POZİTİF ÇIKTIĞINIZI ÖĞRENDİĞİNİZDE, HASTANEYE KABUL EDİLMİYORSUNUZ"

Vincent Honin de Kovid-19 sürecini en az zararla atlatmaya çalışmaya gayret ettiklerini dile getirdi. Macron yönetiminin salgını geçiştirmedeki başarısının kafalarda soru işaretleri bıraktığını söyleyen Honin, "Acaba ikinci bir karantina daha uygulanacak mı' diye endişeleniyoruz. Gerekli adımlar atılır, zor durumda olan sektörlere destek çıkılırsa bu adımlar bir şey ifade eder." dedi.

Hasan Benseghir, hükümetin Kovid-19 kapsamında çok katı önlemler aldığını kaydetti. Önlemlerin danışılmadan, alelacele alındığını ve hükümetin şu anda içinde bulunulan ikinci dalgaya hazırlıksız yakalandığını belirten Benseghir, bu nedenle birçok hatalı karar alındığını vurguladı.

Benseghir, 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin zaten ekonomik zorluklar yaşayan esnafı büyük bir çıkmaza soktuğuna dikkati çekerek, hükümetin bunu gidermeye yönelik gerekli adımları atmadığını ifade etti.

Kendisinin Kovid-19'u hafif semptomlarla atlattığını ancak ikiz kardeşinin hastalığı biraz ağır geçirdiğini anlatan Benseghir, "Kovid-19 pozitif çıktığınızı öğrendiğinizde, hastaneye kabul edilmiyorsunuz, evinizde 14 gün kalmanız gerektiği söyleniyor. Fransa'da ağır durumlar olsa bile hastaneye uluşmanız güç, günlük 20 binden fazla vaka görülüyor. Hastaneler dolup taşmış."



