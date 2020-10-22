ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

Diğer taraftan, algoritma, tüm ölümlerin yüzde 95'ini, en çok risk altında olan nüfusun sadece yüzde beşini oluşturduğunu buldu. Söz konusu yüzde beşlik dilim içinde bulunan insaların ölüm riskini artıran faktörler ise şöyle sıralandı: 80 yaşın üstünde olmak, etnik kökene sahip olmak, astım hastası olmak, son 6 ayda organ nakli yaptırmış olmak ve huzurevinde yaşamak.