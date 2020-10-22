





Başbakan Paşinyan ise bu kez İran'a yalvardı. "Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nu diriltmek istiyor. Durdurun" çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan, Moskova'ya giderek üçüncü kez barış masasına oturmak istedi.







ALTIN HAMLE

Karabağ'daki yaklaşık 112 tonluk altın rezervini kontrol eden Rus GeoProMining Gold şirketi, Azeri ordusunun ilerlemesi karşısında büyük şok yaşadı. Kelbecer'deki milyarlarca dolarlık altın rezervini korumak için bölgeye çok sayıda silah ve paralı asker yığmaya başladı. Bu arada bölgenin kritik şehri olan Şuşa kentini de kuşatan Azerbaycan ordusunun bu hızla ilerlemesi halinde 10 -15 gün içerisinde büyük zaferi ilan edebileceği belirtildi.