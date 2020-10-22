Beyrut Limanı'nda acı ve gözyaşı heykel oldu!

"AFFETMEYECEĞİZ VE UNUTMAYACAĞIZ"

Aynı zamanda da bir aktivist olan Nazer, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Bu heykel hükümetin bize ne yaptığını temsil ediyor. Bizi önce yaktılar, ardından kül, cam ve moloz yığınlarına dönüştük. Bunun tekrar olmasına izin vermeyeceğiz. Affetmeyeceğiz ve unutmayacağız. Beyrut'u yeniden inşa edecek ve yükseleceğiz" ifadelerini kullandı.

TARİHİNİN EN BÜYÜK EKONOMİK KRİZİNİ YAŞIYOR

Bununla birlikte, heykel ülke genelinde süren protestoların birinci yıl dönümünü kutlamak için iki gün önce alana yerleştirdi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta yüzlerce kişi, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan ülkede, yaşam şartlarının ağırlaşmasını protesto etti.

Lübnan'da, kamu borcu 90 milyar doları aşarken, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden biri yaşanıyor.