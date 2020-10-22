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    • Dünya
    • 22.10.2020 09:57
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    • 22.10.2020 10:02
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    istihbaratından ve hakkında "lere müdahale ediyor" iddiası

    Son dakika haberine göre Federal Soruşturma Bürosu ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'den açıklaması geldi. Düzenlenen ortak basın toplantısında, ve 'ın ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını ve bazı seçmenlerin bilgilerinin ele geçirildiğinin tespit edildiği açıklandı.

    İki ülke müdahale ediyor

    Direktörü Chris Wray ve DNI Direktörü John Ratcliffe, Washington DC'de son dakika bir basın toplantısı düzenledi.

    Ratcliffe, burada yaptığı konuşmada, "İki yabancı aktör olan İran ve Rusya'nın, seçimlerimizle ilgili kamuoyunu etkilemek için bazı adımlar attıklarını tespit ettik." ifadesini kullandı.

    DIŞ MÜDAHALEYİ ASLA HOŞ GÖRMEYİZ
    Konunun üzerinde çalıştıklarını belirten Ratcliffe, "Seçimlerimize dış müdahaleyi asla hoş görmeyeceğiz." dedi.

    Ratcliffe, ve 'nın bazı seçmenlerin bilgilerini ele geçirdiğini tespit ettiklerini dile getirerek, "İran'ın Başkan Donald Trump'a zarar vermeyi ve seçmenlerin gözünü korkutmayı amaçlayan e-mailler attığını gördük." diye konuştu.

    KÖTÜ NİYETLİ KULLANILABİLİNİR
    İran ve Rusya'nın, seçmen bilgilerini kötü niyetli kullanabileceğini söyleyen Ratcliffe, "Bu veriler, yabancı aktörler tarafından kayıtlı seçmenlere, kafa karışıklığına, kaosa ve Amerikan demokrasisine güven eksikliğine yol açacak yanlış bilgiler yayılması için kullanılabilir." uyarısında bulundu.

    FBI Direktörü Wray de "Oylarınızın sayıma dahil edildiğinden emin olabilirsiniz." ifadesini kullandı.

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    Haberler Dünya ABD istihbaratından Rusya ve İran hakkında "seçimlere müdahale ediyor" iddiası