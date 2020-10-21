Corona virüs salgını ile ilgili dikkat çeken bir son dakika haberi geldi. Çin'de kurulan bir sağlık komisyonu tarafından kritik bir açıklama yapıldı. Ülkede salgında yaşananların analiz edildiği raporların en sonuncusunda, corona virüsün bir bölgede kargo kolileri ile yayıldığı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre kargo paketleri üzerindeki virüslerden enfekte olan işçiler, kaptıkları virüsü hastanede yaydılar!