Son dakika: Koronavirüs işte böyle hasta ediyor

NewsMedicalLifeSciences sitesinin haberine göre keşif, Münih Teknik Üniversitesinde görevli Mika Simons liderliğindeki nörologlar ve Helsinki Üniversitesinden virolog Giuseppe Balistreri öncülüğünde yapıldı.
Balistreri'nin ekibi, SARS-CoV-2'nin (Kovid-19), 2003 yılında patlak veren salgının başrol oyuncusu SARS-CoV (SARS) ile aynı reseptörü, yani ACE2'yi kullanırken nasıl böyle farklı biçimde yayılım gösterdiğine odaklandı.
Bu farklılığın nedenini çözmek isteyen bilim insanları, viral yüzey proteinlerini, bir diğer deyişle virüsün sivri uçlarını inceledi.
Balistreri, "eski akrabasıyla kıyaslandığında yeni tip koronavirüsün, yüzey proteinlerine 'fazladan bir parça' katmış olduğunu, bu parçanın, Ebola, HIV ve kuş gribinin çok patojenik türleri dahil birçok yıkıcı insan virüsünde bulunduğunu" açıkladı.
Bu bulgudan yola çıkan bilim insanları, Fin biyokimya Profesörü Ari Helenius ve Estonya'da Tartu Üniversitesinde görevli kanser biyoloğu Profesör Tambet Teesalu iş birliğinde SARS-CoV-2'deki bu fazladan parçanın, solunum yolu, damarlar ve sinirlerde bol miktarda bulunan neuropilin-1 reseptörüne bağlanabildiğini ortaya koydu.
Bu keşif doğrultusunda çalışma yürüten uluslararası ekip, neuropilin-1'i antikorlarla bloke etti ve laboratuvar hücre kültürlerinde enfeksiyonu önemli ölçüde azaltmayı başardı.
Balistreri, "ACE2'yi hücreye girişi sağlayan bir kapı gibi düşünürseniz, bu durumda neuropilin-1 virüsü o kapıya yönlendiren faktör olabilir. ACE2, birçok hücrede çok düşük seviyelerde dışa vurulur. Bu nedenle virüsün kapıları bulması kolay değildir. Neuropilin-1 gibi diğer faktörler de virüsün kapıyı bulmasına yardım edebilir." değerlendirmesini yaptı.
DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 129 bin 591'e, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 41 milyon 42 bin 579'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 30 milyon 628 bin 417'ye ulaştı.
En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 520 bin 307 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 226 bin 149'a ulaştığı bildirildi.
GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR
Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 274 bin 317 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 154 bin 888'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak altıncı sırada bulunan Arjantin'de toplam vaka sayısı 1 milyon 18 bin 999'a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 100 olarak rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya'da toplam vaka sayısı 974 bin 139'a ulaşırken can kaybı ise 29 bin 272 olarak açıklandı. Peru'da toplam vaka sayısı 874 bin 118 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 875 olduğu rapor edildi.
AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR
Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 29 bin 668, virüs kaynaklı ölü sayısı 34 bin 210 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 930 bin 745'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 33 bin 875'e yükseldiği aktarıldı.