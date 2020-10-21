Son dakika: Koronavirüs işte böyle hasta ediyor

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 129 bin 591'e, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 41 milyon 42 bin 579'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 30 milyon 628 bin 417'ye ulaştı.

En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 520 bin 307 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 226 bin 149'a ulaştığı bildirildi.