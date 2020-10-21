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    • 22.10.2020 06:13
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    Son dakika: 'da maden ocağında göçük: 11 ölü

    Son dakika haberine göre, ’nın eyaletinde kaçak kömür madeninde meydana gelen göçükte 11 kişi hayatını kaybetti. eyaletinin Güney Solok bölgesinde de nisan ayında, kaçak altın madeninin çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirmişti.

    AA
    Endonezya'da maden ocağında göçük

    'nın eyaletinde kaçak kömür madeninde meydana gelen göçükte 11 kişi hayatını kaybetti.

    Güney Sumatra Bölgesel Afet Yönetim Ajansı Acil Durum Daire Başkanı Ansori, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Muara Enim bölgesindeki Tanjung Lalang köyünde kaçak işletilen kömür madeninde çökme sonucu heyelan oluştuğunu belirtti.

    Arama kurtarma çalışmalarında toprak altında kalan 11 maden işçisinin cansız bedenine ulaştıklarını bildiren Ansori, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

    eyaletinin Güney Solok bölgesinde de nisan ayında, kaçak altın madeninin çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirmişti.

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