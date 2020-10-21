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    • 21.10.2020 14:50
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    Son dakika: ve Dışişleri Bakanları Moskova'da! Kritik "" görüşmesi

    Son dakika haberine göre Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile "" konusunda ayrı ayrı görüştü. Açıklamada, "Görüşmelerde, Dağlık Karabağ’da daha önce varılan ateşkes anlaşmalarının uygulanması ve sürdürülebilir çözüm için koşulların oluşturulmasıyla ilgili acil konular müzakere edildi." ifadelerine yer verildi.

    AA
    Moskova'da Dağlık Karabağ görüşmesi

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı 'in Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakanı Nikol Paşinyan ile son günlerdeki telefon görüşmelerine binaen 20 ve 21 Ekim'de Lavrov'un, Mnatsakanyan ve Bayramov ile Moskova'da ayrı ayrı görüşmeler yaptığı belirtildi.

    Açıklamada, "Görüşmelerde, Dağlık Karabağ'da daha önce varılan ateşkes anlaşmalarının uygulanması ve sürdürülebilir çözüm için koşulların oluşturulmasıyla ilgili acil konular müzakere edildi." ifadelerine yer verildi.

    ERMENİSTAN, ATEŞKES KARARLARINI BOZDU
    Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere, 'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

    Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

    15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralı kurtulmuştu.

    Ermenistan, Gence'ye de füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

    Azerbaycan ve Ermenistan, 18 Ekim'de yerel saatle 00.00'dan itibaren insani amaçlı geçici ateşkeste anlaşmıştı.

    Anlaşmanın yürürlüğe girdiği günün sabahı Azerbaycan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin, Cebrail kentinin çevresindeki bölgelere ve Araz Nehri boyunca kurtarılmış köylere top ve havanlarla ateş açtığı belirtilerek, Ermenistan ordusunun insani amaçlı geçici ateşkese uymadığı kaydedilmişti.

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    Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'da! Kritik "Dağlık Karabağ" görüşmesi