Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 21.10.2020 19:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2020 19:48
    ABONE OL

    Son dakika: duyurdu: 21 köy ve 1 kasaba işgalden kurtarıldı

    ordusu, Zengilan şehrine bağlı bir kasaba ile 21 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı. Azerbaycan Aliyev sosyal medya hesabından işgalden kurtarılan köyleri açıkladı.


    , 21 köy ve 1 kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

    "KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR!"
    Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azərbaycan ordusu Fuzuli ilinin Gecegözlü, Aşağı Seyitahmetli ve Zerger, Cebrail ilinin Belend, Papı, Tulus, Hacılı ve Tinli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

    İlham Aliyev, bir başka paylaşımında Zengilan ilinin Mincivan kasabası ile Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Gırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köylerinin kurtarıldığını bildirdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu: 21 köy ve 1 kasaba işgalden kurtarıldı