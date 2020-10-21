Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 21.10.2020 08:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2020 08:38
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'de F/A-18E Super Hornet tipi savaş uçağı düştü

    'nin California eyaletinde konuşlu ABD Donanmasına bağlı bir F/A-18E Super Hornet tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü ve pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile atlayıp kurtulduğu bildirildi.

    ABD'de savaş uçağı düştü

    Donanma Hava Kuvvetleri sözcüsü Binbaşı Zach Harrell yaptığı açıklamada, yerel saatle 10.10 sularında Lemoore Donanma Hava Üssü'nden havalanan F/A-18E tipi uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü açıkladı.

    Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile atlayarak kurtulduğunu belirten Harrell, pilotun yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alındığını ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

    Geçen haftalarda da Kaliforniya'da yakıt ikmali sırasında bir F-35B tipi savaş uçağı tanker uçağına çarparak düşmüştü.



    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD'de F/A-18E Super Hornet tipi savaş uçağı düştü