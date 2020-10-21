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    • 21.10.2020 09:43
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    Şoke eden araştırma! ten dezenfektan kadar koruyor!

    Dünyayı adeta ele geçiren yeni tip şu ana kadar 41 milyona yakın kişiye bulaştı. ’de ortaya çıkan ve insanlığın başına bela olan koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe, maske ve temizliğin önemi hemen hemen her gün vurgulandı. Koronavirüsle ilgili yapılan son araştırmada ise korunmak için dezenfektan kadar etkili bir durumun daha olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

    İngiltere'de bir diş hekimliği profesörü, evden çıkmadan önce dişleri fırçalamanın yeni tip corona virüsün yayılımını azaltabileceğini öne sürdü.



    The Telegraph'a konuşan Bristol Üniversitesi'nden Profesör Martin Addy, diş macunlarında, el dezenfektalarında aynı temizleyici maddeleri kullanıldığını belirterek, virüsün ağız ve tükürük yoluyla bulaşmasının engellenebileceğini açıkladı.

    "DİŞ MACUNU İLE EL DEZENFEKTANI AYNI KİMYASAL MADDELERE SAHİP"
    Addy, "Diş macunu, önerilen el yıkama jellerinde bulunanlarla aynı deterjanları içerir. Diş macununun ağızdaki antimikrobiyal etkisi üç ile beş saat devam eder ve böylece, tükürükteki viral yükü veya ağza giren virüslerin neden olduğu enfeksiyonu azaltır. İnsanlar bu nedenle, iş, okul veya alışveriş için evlerinden çıkmak üzereyken dişlerini fırçalamalı. En ideali ise ise günlük diş fırçalama sıklığını artırmak" ifadelerini kullandı.

    Bununla birlikte, Profesör Addy, herkesin halihazırda günde iki kez dişlerini fırçalaması gerekmesine rağmen, risk altında bulunan yaşlıların bunu yapmadığını söyledi.

    GARGARA KISA BİR SÜRE İÇİN ETKİLİ OLABİLİR
    Profesör Addy, Covid-19'a karşı korunmak için daha sık gargara kullanma fikrine de değindi. Özellikle 'antiviral etkileri' nedeniyle klorheksidin içeren ürünlerin etkili olabileceğini söyledi.



    Öte yandan, Kore Üniversitesi Tıp Koleji'ndeki bilim insanları tarafından daha önce yapılan bir araştırmada, yeni tip corona virüsün (Covid-19) klorheksidin uygulandıktan sonra iki saat boyunca etkisinin bastırıldığı keşfedildi.

    Çalışmada, "'Klorheksidin içeren gargaralar tükürükteki corona virüsün viral yükünü kısa bir süre için azaltmada etkilidir" denildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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