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    • Dünya
    • 21.10.2020 14:07
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    • 21.10.2020 14:07
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    Rus medyasında, Türk 'larına karşı 'nın "güçsüzlüğü" konuşuluyor!

    Türk 'larının askeri operasyonlardaki başarısı dünya gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Rus medyasında, Türk SİHA'larına karşı 'nın İHA ve SİHA "güçsüzlüğü" konuşuluyor. Kremlin yanlısı gazete gündemine "Rusya SİHA savaşına hazır mı başlıklı" bir haber taşıdı. Gazete bu sorunun cevabının "hayır" olduğunu belirtti.

    Rus medyası, SİHA yetersizliğini konuşuyor!

    Rus medyasında 'nin kapasitesine karşı 'nın İHA gücünün yetersizliği sorgulanıyor.

    Rus gazetesi Rusya SİHA savaşına hazır mı başlığıyla, SİHA konusunu gündeme taşıdı. Kremlin yanlısı gazete Rusya'nın SİHA-İHA savaşına hazır olmadığını öne sürdü.

    RUSYA'NIN YETERLİ ARACI YOK

    Gazetede Rusya'nın çok sayıda küçük ve orta boyutlarda insansız sahip olduğu ancak bunların keşif amacıyla kullanıldığı yazıldı. Gazete Rusya'nın henüz yeteri kadar büyük boyutta insanız hava aracına sahip olmadığını yazdı.

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    Haberler Dünya Rus medyasında, Türk SİHA'larına karşı Rusya'nın "güçsüzlüğü" konuşuluyor!