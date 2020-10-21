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    • Dünya
    • 21.10.2020 13:51
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    • 21.10.2020 13:54
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    Kadınlarda erkeklere oranla semptomlar daha uzun sürebilir

    İngilter'de 4,3 milyon kişiyle yapılan bir araştırmaya göre; kadınlarda erkeklere oranla koronavirüs semptomlarının daha uzun sürebileceği ortaya koyuldu.

    AA
    Korona sonrasında o etki kadınlarda daha uzun sürüyor

    'de King's College London, 4,3 milyondan fazla İngiliz'in kullandığı " Semptom Çalışması" uygulamasından faydalanarak bir çalışma yürüttü.

    KADINLAR ETKİLERİ ERKEKLERDEN DAHA UZUN SÜRE HİSSEDİYOR
    Bulgular, kadınların virüsün etkilerini erkeklerden daha uzun süre hissettiğini ortaya koydu. 50 yaşın üzerinde olmanın, aşırı kilo ve astımın da Kovid-19 semptomlarını daha uzun süre hissetme riskini artıran faktörler arasında yer aldığı görüldü. Uygulama verisi, her 10 kişiden birinin 1 ay sonra, her 50 kişiden birinin de 3 ay sonra Kovid-19'un etkilerinden muzdarip olduğunu ortaya koydu.

    ERKEKLERDE ÖLME RİSKİ DAHA YÜKSEK
    Çalışma ekibinden Dr Claire Steves, "İlk verilerden, erkeklerin çok daha ağır hasta ve ne yazık ki Kovid-19'dan ölme riskinin çok daha fazla olduğunu gördük. Kadınlar da uzayan Kovid riski altında görünüyor." diye konuştu.

    Steves, Kovid-19'un ilk haftasında 5 semptomdan fazlasının görülmesinin, hastalığın uzamasında kilit risk faktörlerinden biri olduğunu kaydetti.

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    Haberler Dünya Kadınlarda erkeklere oranla semptomlar daha uzun sürebilir