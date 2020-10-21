Kafatasından, kol ve bacaklarından bıçaklanan Kenza şu ifadeleri kullandı:"Yürüyüşe çıkmıştık. Eyfel Kulesi yakınlarında küçük, karanlık bir park var. İki köpek bize doğru geldiğinde parkta yürüyorduk. Çocuklar köpeklerden korktu ve kuzenim Amel, söz konusu iki kadından köpeklerinin tasmasını bağlamasını istedi."

DÜKKANDAKİLER YARDIM ETTİ

Bu talebi reddeden saldırganlardan birinin Kenza'yı bıçakla yaraladığı, daha sonra da kuzeni Amel'e saldırdığı belirtildi. Olay yerinden iki dükkan çalışanı yaralılara müdahale ettiğini bildirerek, polis gelene kadar saldırganlardan birinin kaçmasına engel oldu. Ardından ikinci şüpheli de tutuklandı.