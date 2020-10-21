Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 163 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 34 bin 48'e ulaştı.
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Virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 26 bin 676 artışla 957 bin 421'e yükseldi.
Hastanelerde 2 bin 248'i yoğun bakımda olmak üzere 13 bin 185 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 813 artışla 107 bin 652'ye çıktı.
Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,7'ye ulaştı.