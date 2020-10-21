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    • Dünya
    • 21.10.2020 21:33
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    • 21.10.2020 21:50
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    'da son 24 saat içinde 26 bin 676 vakası görüldü

    Batı Avrupa'da bulunan 'da yeni tip (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 676 vaka tespit edildi. Ülkedeki can kaybıysa 34 bin 48'e ulaştı.

    AA
    Fransa'da ortalık koronavirüs kaynıyor

    Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 163 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 34 bin 48'e ulaştı.

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    Virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 26 bin 676 artışla 957 bin 421'e yükseldi.

    Hastanelerde 2 bin 248'i yoğun bakımda olmak üzere 13 bin 185 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 813 artışla 107 bin 652'ye çıktı.

    Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,7'ye ulaştı.

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    Haberler Dünya Fransa'da son 24 saat içinde 26 bin 676 koronavirüs vakası görüldü