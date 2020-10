Ermenistan'ın yurdu hedef alması ihtimaline de değinen Rektör Caferov, her binada olduğu gibi yurtlarında da sığınakların bulunduğunu, olası bir tehlike halinde ailelerin buralara yönlendirileceğini belirtti.





"HER AN EVİN ÇÖKEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER"



Füze saldırısının vurduğu Muhtar Haciyev Mahallesi'nde 15 kişilik ailesiyle yaşadığı evi yıkılan 2 çocuk annesi Leyla Ekberova da yurda yerleşenler arasında.



Ekberova, "Evimize büyük zarar gördü. Gidip baktık yetkililer oturmamamız gerektiğini ilettiler. Her an evin çökebileceğini söylediler." dedi.