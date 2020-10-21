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    • Dünya
    • 21.10.2020 15:48
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    • 21.10.2020 15:49
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    sının saldırdığı yaşlı besici hayatını kaybetti

    'de 86 yaşındaki besici , merada otlattığı sının saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbesiyle yere yığılan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

    DHA
    Yaşlı besicinin hazin sonu

    merkeze bağlı Ormanlı köyünde hayvancılıkla uğraşan , sabah saatlerinde beslediği büyükbaş hayvanlarını otlatmak için meraya çıkarttı.

    BOĞA SALDIRISI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
    Aydemir burada, bir nın saldırısına uğradı. Aldığı boynuz darbesiyle yere yığılan Aydemir'in, ihbarla çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Aydemir'in cesedi, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Dünya Boğasının saldırdığı yaşlı besici hayatını kaybetti