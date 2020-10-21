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    • 21.10.2020 12:08
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    • 21.10.2020 12:08
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    BM Temsilciliği'nden son dakika açıklaması: "Anlaşmaya varıldı"

    Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler, (BM) Temsilciliği'nden son dakika açıklaması geldi. 'nin kentinde masaya oturan Libyalı tarafların 5+5 askeri komite görüşmeleri sonucu, Libya'da yolların açılması ve Nefret dilinin kullanılmaması konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.

    AA
    DHA
    BM'den açıklama geldi: Anlaşmaya varıldı

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Libya'da kalıcı sağlamayı amaçlayan 'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, tarafların Libya'da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

    Williams, BM Cenevre Ofisi'nde pazartesi başlayan Komite toplantılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

    Toplantıların ilk iki gününde, tarafların "vatanseverlik, profesyonellik ve Libya'nın birliğini koruma ve ülkenin egemenliğini savunma ısrarı" konusunda bağlılığını dile getirdiğini aktaran Williams, "Her iki tarafın tarafın, Libya halkının yaşamını ve refahını doğrudan etkileyen birkaç önemli konuda anlaşmaya vardığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

    Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci heyetlerine (LNA) övgüde bulunan Williams, tarafların vardığı anlaşmalara ilişkin şunları kaydetti:

    "5+5, Libya'nın tüm bölgelerini ve şehirlerini birbirine bağlayan kara yollarının açılması konusunda anlaştı. 5+5, bölgenin idari başkenti Sebha başta olmak üzere Libya genelinde hava yollarının açılması konusunda anlaştı. 5+5, nefret söylemi kullanımını durdurmak için kışkırtıcı ve tırmanan medya retoriğine son verilmesi gerektiği konusunda anlaştı. İki taraf, cephe hattındaki mevcut sükuneti desteklemek ve sürdürmek ve herhangi bir askeri tırmanıştan kaçınma konusunda anlaştı."

    Williams, tarafların kalıcı bir ateşkes üzerinde anlaşması hususunda da "oldukça iyimser" olduğunu kaydetti.

    Libya'da ateşkes sağlamayı amaçlayan ve 5+5 formatında düzenlenen ortak askeri komite toplantılarının üçüncü turu haziranda video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmişti.

    Dördüncü tur görüşmeleri 24 Ekim Cumartesi'ne kadar devam edecek.

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