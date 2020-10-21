"New York Post" gazetesi, ele geçirdiği Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen elektronik postalarda, Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, oğlunun Ukraynalı enerji şirketi "Burisma" ile ilişkisini ortaya çıkarmıştı. Facebook Sözcüsü Andy Stone, yaptığı açıklamada, söz konusu haberin "doğru bilgi içerme" standartlarına uygunluğunu incelediklerini, bunu yaparken de haberin yayılmasını azalttıklarını belirtti. Twitter ise söz konusu haberle ilgili bağlantıların ya da görsellerin paylaşılmasını engellediğini duyurarak, bu haberin şirketin "hacklenme yoluyla elde edilmiş belgelerin paylaşılmaması" ilkesine aykırı olduğunu savundu.

AMERİKA SOYULURKEN BIDEN'LAR ZENGİN OLDU

Başkan Trump ise, çarşamba günü seçimin kritik eyaletlerinden Iowa'da, Des Moines kentindeki havaalanında düzenlediği mitingde demokrat aday Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin ve Rusya ile ilişkilerini eleştirdi ve "Amerika soyulurken Biden'lar zengin oldu" dedi.