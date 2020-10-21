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    • Dünya
    • 21.10.2020 17:15
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    • 21.10.2020 17:15
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    Biden'a dokunan yanıyor! Twitter'dan 'a kilit, 'a destek

    ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi ortalığı karıştıran gelişmeler yaşanıyor. , ele geçirdiği ve 'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen e-maillerle Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, oğlu Hunter Biden'ın Ukraynalı enerji şirketi Burisma ile ilişkisi olduğunu ortaya çıkardı. Bu gelişmenin ardından Facebook ve Twitter, New York Post'un olayla ilgili paylaşımlarına sınırlama getirdi. Olayın üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen Twitter'da New York Post'a uygulanan sansürün devam ettiği görüldü.

    takvim.com.tr
    ABD'de Biden'a dokunan yanıyor

    "New York Post" gazetesi, ele geçirdiği Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen elektronik postalarda, Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, oğlunun Ukraynalı enerji şirketi "Burisma" ile ilişkisini ortaya çıkarmıştı. Facebook Sözcüsü Andy Stone, yaptığı açıklamada, söz konusu haberin "doğru bilgi içerme" standartlarına uygunluğunu incelediklerini, bunu yaparken de haberin yayılmasını azalttıklarını belirtti. Twitter ise söz konusu haberle ilgili bağlantıların ya da görsellerin paylaşılmasını engellediğini duyurarak, bu haberin şirketin "hacklenme yoluyla elde edilmiş belgelerin paylaşılmaması" ilkesine aykırı olduğunu savundu.

    AMERİKA SOYULURKEN BIDEN'LAR ZENGİN OLDU
    Başkan Trump ise, çarşamba günü seçimin kritik eyaletlerinden Iowa'da, Des Moines kentindeki havaalanında düzenlediği mitingde demokrat aday Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin ve Rusya ile ilişkilerini eleştirdi ve "Amerika soyulurken Biden'lar zengin oldu" dedi.

    NEW YORK POST'A KİLİT, NEW YORK TIMES'A DESTEK
    New York Post'a Biden aleyhindeki haberi için sansür uygulayan Twitter, New York Times'ın Trump aleyindeki haberiyle ilgili ise herhangi bir yaptırım uygulamak bir yana adeta reklamını yaptı.

    İllegal yollardan elde edilmiş Trump'ın vergi kayıtlarının yayınlanmasına müdahale etmeyen Twitter, konuya açıkça destek verdi.

    New York Post'un Twitter hesabı ise 14 Ekim'den bu yana hala kilitli durumda bulunuyor. 3 Kasım tarihi yaklaşırken yaşananlar ABD medyasının tarafsızlığının ve özgürlüğünün bir kez daha sorgulanmasına neden oldu.

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    Haberler Dünya Biden'a dokunan yanıyor! Twitter'dan New York Post'a kilit, New York Times'a destek