Bugüne kadar Ermenistan ordusuna ait 241 tankın imha edildiğini, 39 tankın ise çalışır durumda ele geçirildiğini bildiren Aliyev, bu tankların Ermenistan ordusuna karşı kullanıldığını kaydetti.



Aliyev, 50 zırhlı piyade aracının imha edildiğini, 24'ünün ise ele geçirildiğini ifade ederek, 17 kundağı motorlu topun, 198 farklı kalibreli topun ve 58 havan topunun da imha edildiğini aktardı.