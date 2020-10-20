Zelenskiy, uluslararası arenada pek çok ülkeyle ilişkilerin geliştiğini ifade ederek "Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkiler benzeri görülmemiş bir seviyede." diye konuştu.

UKRAYNA İLE TÜRKİYE ARASINDA SAVUNMA ALANINDA ARTAN İLİŞKİLER