Son dakika haberi.. Ateşkes kararına rağmen sivillere yönelik saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusuna cevabı cephede vermeye devam eden Azerbaycan ordusu 22 gün içinde işgal altındaki 78 yerleşim yerini yeniden ele geçirdi. Azerbaycan ordusundan aldığı ağır darbeler sonrasında bu zamana kadar insan gücünün yanı sıra 2 milyar dolarlık askeri araç ve teçhizatını da kaybeden Ermenistan ordusuna savaşın günlük maliyetinin 100 milyon dolar olduğunu ve bu duruma ekonomik olarak da daha fazla dayanamayacaklarını kaydeden uzmanlar Rusya'nın müdahalesi olmaması halinde 10-15 gün içerisinde işgal altındaki tüm toprakların geri alınarak büyük zaferin ilan edilebileceğini kaydediyor. Öte yandan Azerbaycan'da ise 27 yıl önce köylerinden zorla göç etmek zorunda olan vatandaşlar geri dönüş için hükümetten izin bekliyor.