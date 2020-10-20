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    • Dünya
    • 20.10.2020 11:32
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    • 20.10.2020 11:32
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    Son dakika: medyasında mastürbasyon skandalı: yazarı Jefrrey Toobin Zoom toplantısında...

    Son dakika haberi! medyası yeni tip koronavirüs döneminde yoğunlaşan video konferans toplantılarında yaşanan bir skandalla çalkalanıyor. ABD'de dergisi yazarı ve avukat , iş arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği Zoom toplantısında mastürbasyon yaptığı iddia edildi. New Yorker tarafından yapılan açıklamada, Toobin'in ücretsiz izne çıkarıldığı belirtildi.

    ABD medyasında mastürbasyon skandalı

    New Yorker dergisi yazarı ve avukat Jeffrey Toobin iş arkadaşıyla Zoom üzerinden toplantı yaparken, mastürbasyon yaptığı iddiasıyla ücretsiz izne çıkarıldı.


    İKİNCİ BİR ARAMAYA GEÇEREK MASTÜRBASYON YAPTI
    Vice'ta yer alan haberde, Jeffrey Toobin, Zoom toplantısına ara verdikten sonra ikinci bir aramaya geçerek mastürbasyon yaptı.




    KİMSENİN BENİ GÖRMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM
    Jeffrey Toobin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Utanç verici, aptalca bir hata yaptım. Kameram kapalı sanıyordum. Zoom konuşmasındaki kimsenin beni görmediğini düşünüyordum. İş arkadaşlarımda ve ailemden özür dilerim." ifadelerini kullandı.




    NEW YORKER'DAN AÇIKLAMA: ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILDI
    New Yorker dergisinin genel yayın yönetmeni David Remnick, çalışanlarına konuyla ilgili gönderdiği e-postada, "Farklı kaynaklardan duyduğunuz gibi yazarımız Jeff Toobin bir Zoom konuşmasında yaşanan olaydan sonra ücretsiz izne çıkarıldı. Bu konuyu incelemeye devam ettiğimizi bilmenizi isteriz" açıklamasında bulundu.

    New Yorker ekibi veya Toobin Zoom toplantısında ne yaşandığına dair açıklamada bulunmadı.

    Öte yandan, CNN'de de kıdemli hukuk analistliği görevi yapan Toobin'in izin aldığını belirtildi.


    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
    Yaşanan gelişmeler sonrası Toobin'e sosyal medya üzerinden birçok kişi tepki gösterdi.

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