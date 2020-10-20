





KİMSENİN BENİ GÖRMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM

Jeffrey Toobin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Utanç verici, aptalca bir hata yaptım. Kameram kapalı sanıyordum. Zoom konuşmasındaki kimsenin beni görmediğini düşünüyordum. İş arkadaşlarımda ve ailemden özür dilerim." ifadelerini kullandı.