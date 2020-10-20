



BAKAN İTİRAZ ETMİŞTİ

Eski Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert, 2017 yılında eşitlik ilkesi gereği zorunlu askerlik yasasının sadece erkekleri kapsamasına itiraz etti. Kadın bakan, zorunlu askerliğin Hollandalı kadınlar için de uygulanmasını istedi.

Hollanda Parlamentosu ise kadın-erkek eşitliği kapsamında yasanın değiştirilmesini benimseyerek, zorunluk askerlik uygulamasına kadınları da dahil etti.