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    • Dünya
    • 20.10.2020 17:15
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    • 20.10.2020 17:15
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    Geçen hafta hayatını kaybeden için nda saygı duruşu

    , TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulunda, geçen hafta hayatını kaybeden Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, İstanbul Milletvekili için saygı duruşunda bulunuldu.

    AA
    Markar Esayan için saygı duruşu

    , Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

    Partilerin grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ile beraber siyaset yaptıkları için kendilerini şanslı addettiklerini söyledi. Zengin, "Üzgünüz. Ailesine ve Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. İnşallah kitaplarıyla yaşamaya devam edecek." diye konuştu.

    Zengin, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı da kutlayarak, "Kıbrıs bizim için çok önemli. KKTC'nin iyiliği, Türkiye'nin iyiliğidir." görüşünü diye getirdi.

    TBMM Başkanı 'un, Azerbaycan ziyareti kapsamında Gence'ye gittiğini, bu ziyareti anlamlı bulduğunu ifade eden Zengin, "Bu haksız işgale tam yerinden 'dur' demek önemli." dedi.

    Zengin de vefatının 17. yılı nedeniyle Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle andı.

    MARKAR ESAYAN İÇİN SAYGI DURUŞU
    Öte yandan, Genel Kurulda, vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için saygı duruşunda bulunuldu. Grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de Esayan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini ilettiler.

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