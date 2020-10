Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa'nın Türkiye'ye karşı ittifak kurmak için 12 ayrı gizli toplantı yaptığı ortaya çıktı.

ABD'deki muhafazakârlar üzerinde etkisi ile bilinen Responsible Statecraft adlı düşünce kuruluşu içerisinde çarpıcı iddiaların yer aldığı bir analiz yayınladı. Analize göre Türkiye'nin Akdeniz, Afrika ve Ortadoğu'daki etkinliğinden rahatsız olan BAE ve Fransa, Türkiye'ye karşı ittifak için "Stratejik Diyalog" adı verilen 12 toplantı gerçekleştirdi.



ORTAK ADIM ANLAŞMASI

En son toplantı 3 Haziran'da gerçekleştirildi. Toplantılara Abu Dabi ve Paris'ten üst düzey yetkililer katıldı. Toplantılarda 10 yıllık bir yol haritasında anlaşan iki taraf, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Türkiye'ye karşı ortak adımlar atma konusunda el sıkıştı.



HENÜZ DURDURAMADILAR

Yeni Şafak'ın haberine göre, düşünce kuruluşu, Fransız-BAE ikilisinin toplantıların ardından geçen süreye rağmen Türkiye'nin hamlelerini durdurmayı başaramadığına dikkat çekti. Paris ve Abu Dabi'nin bölgesel politikalarının Türkiye'yi bölgede geri çekilmeye zorlayıp zorlamayacağının merak konusu olduğunu yazdı.







Analizde BAE-Fransa'nın ortaklıklarını gösteren pek çok işaret olduğu belirtilerek özetle şunlar kaydedildi:

FRANSA'NIN İLK KALICI ÜSSÜ

Öncelikle BAE, Fransa'nın Körfez'deki ilk kalıcı askeri üssüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, BAE'yi önemli bir yatırım, ticaret ve enerji kaynağı olarak gören Fransa, her alanda işbirliği konusunda oldukça kararlı adımlar atmayı sürdürüyor. Aslında bu birliktelik sürpriz değildi.



HER KONUDA KARŞIDALAR

Uzun bir süredir Türkiye ile Fransız ve BAE ikilisi arasındaki ilişkiler dibe vurmuş durumda. Fransa ve BAE dış politikada her konuda Türkiye'nin karşısında yer aldılar. Fransa-BAE ittifakı Akdeniz'de Yunanistan'ı, Libya'da Halife Hafter'i ve Suriye'de YPG'yi destekledi. Macron, son olarak Azerbaycan'a saldırılar düzenleyen Ermenistan'dan taraf oldu. Macron'un İslam'a yönelik açıklamaları da bardağı taşıran son damla oldu.



HEDEFLERİ İÇİN BAE'Yİ KULLANIYOR

Analizde Fransa'nın Libya'daki faaliyetleri ile ilgili de bilgiler verdi. Düşünce kuruluşuna göre Fransa Hafter'in Libya'yı ele geçirmesine gizlice destek verdi. BAE, Hafter'e bir paralı asker ordusu satın alırken, ona askeri teçhizat, zırhlı araçlar, savunma sistemleri, saldırı dronları ve hava desteği sağlarken, Fransa istihbarat, özel kuvvetler ve bazı gelişmiş silahlarla katkıda bulundu . Paris hali hazırda Hafter'e doğrudan desteğini büyük ölçüde durdurmuş olsa da, Macron hedeflerini gizlice ilerletmek için AB ve BAE'yi kullanıyor olabilir.