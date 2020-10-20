Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 21.10.2020 05:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2020 05:11
    ABONE OL

    'nın nişanlısı Selman'a 'de dava açtı

    'ın 'nda öldürülen i kapsamında Kaşıkçı'nın nişanlısı , cinayetten sorumlu tutulmaları için Suudi Arabistan Muhammed bin Selman'a ve bazı yetkililere 'de dava açtı.

    İHA
    Kaşıkçı'nın nişanlısı Prens Selman'a dava açtı

    'ın 'nda öldürülen i kapsamında Kaşıkçı'nın nişanlısı , cinayetten sorumlu tutulmaları için Suudi Arabistan Muhammed bin Selman'a ve bazı yetkililere 'de dava açtı.

    Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, ABD'nin başkenti 'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ve 28 yetkiliye dava açtı. Açılan davada Kaşıkçı'nın "Selman'ın talimatı uyarınca" öldürüldüğü ifade edildi.

    Davayı, Cemal Kaşıkçı'nın kurucuları arasında bulunduğu "Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi Platformu (DAWN)" ile beraber açan Cengiz yaptığı açıklamada, "Bu dava ile Cemal için gerçeğe ve barışa ulaşacağımız konusunda umutluyum. Cemal, ABD'de her şeyin mümkün olduğuna inanırdı" dedi.

    Davayı yabancı ülke hükümetlerinin yetkisi ile adaletsiz ölüme ve işkenceye karşı şahıslara dava açılmasının önünü açan kanun uyarınca açtıklarını belirten DAWN avukatı Faisall Gill, davanın amacının suçluların ortaya çıkarılması ve suikast ile ilgili gerçeklerin, belgelerin ortaya çıkarılması olduğunu ifade etti.

    ABD'de açılan davada Suudi Arabistan'ın Washington DC Büyükelçiliği, Cemal Kaşıkçı'ya gerekli evlenme iznini vermeyerek 'ye seyahate zorlaması ile suikastın sorumluları arasında gösterildi. Davanın ilerleyen zamanlarında ise diplomatik dokunulmazlıkların ne kadar engel teşkil edeceği merak ediliyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a ABD'de dava açtı