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    • Dünya
    • 20.10.2020 09:41
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    • 20.10.2020 09:41
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    Büyük zafer için tarih verildi: toprak bütünlüğünü sağlayacak

    Son dakika haberi.. kararına rağmen sivillere yönelik saldırılarını sürdüren suna cevabı cephede vermeye devam eden ordusu 22 gün içinde işgal altındaki 78 yerleşim yerini yeniden ele geçirdi. Azerbaycan ordusundan aldığı ağır darbeler sonrasında bu zamana kadar insan gücünün yanı sıra 2 milyar dolarlık askeri araç ve teçhizatını da kaybeden Ermenistan ordusuna savaşın günlük maliyetinin 100 milyon dolar olduğunu ve bu duruma ekonomik olarak da daha fazla dayanamayacaklarını kaydeden uzmanlar 'nın müdahalesi olmaması halinde 10-15 gün içerisinde işgal altındaki tüm toprakların geri alınarak büyük zaferin ilan edilebileceğini kaydediyor. Öte yandan Azerbaycan'da ise 27 yıl önce köylerinden zorla göç etmek zorunda olan vatandaşlar geri dönüş için hükümetten izin bekliyor.

    Azerbaycan zafere koşuyor!

    sunun saldırıları sonrasında 27 Eylül'de harekete geçen ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için tüm imkanlarıyla bölgesine doğru hızla ilerliyor.

    Son olarak Cebrail ilinin 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı. Ele geçirilen 13 köy ile birlikte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı da 78'e ulaştı.

    BİNDEN FAZLA ARAÇ VE SAVUNMA SİSTEMİ YOK EDİLDİ

    ların başladığı tarihten bu yana 22 gün içerisinde Ermenistan ordusunun 300 tank ve zırhlı aracı, 300'den fazla top ve füze sistemi, yaklaşık 70 hava savunma sistemi, 16 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 200 askeri kamyon ve aracı Azerbaycan ordusunca yok edildi.

    GERİ DÖNMEK İSTEMİYORLAR

    Askeri teçhizatta verilen kaybın yanı sıra binlerce askerini de çatışmalarda kaybeden Ermenistan ordusunda yaralanan Ermeni askerleri ise çatışma bölgesine geri dönmek istemiyor. Savaş alanında yaşadıklarından ötürü dehşet ve korku içinde olan Ermeni askerleri için hastanelere ek psikologların da gönderildiği öğrenildi.

    EKONOMİK OLARAK TRAJİK SONA GİDİYOR

    Binden fazla kara ve hava savunma aracı ile füze ve top sistemleri imha edilen Ermenistan ordusunun savaşın başından bu yana bu kayıplar ile ekonomik olarak uğradığı zarar da 2 milyar doları buldu. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ekonomik tabloyu yorumlayarak arada uçurum olduğunu kaydeden uzmanlar savaşın uzamasının sadece Ermeni ordusunun değil, ekonomisinin de trajik sonu olacağını belirtiyor.

    GÜNLÜK 100 MİLYON DOLAR

    Çeşitli tahminlere göre, mevcut savaş günde ortalama 100 milyon dolara mal oluyor. Bu da zaten zor durumda olan Ermenistan ekonomisinin bu tabloya daha ne kadar dayanabileceğine dair büyük soruyu gündeme getiriyor.

    10-15 GÜNE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANIR

    Yeni Şafak'ın haberine göre, Azerbaycan ordusunun cephe hattında hızla ilerleyerek işgal altındaki topraklarını bir bir geri almasına yönelik hamleleri yorumlayan Azerbaycan Eski Devlet Danışmanı Gabil Hüseynli ise büyük zafer için tek bir şart koyarak tarih paylaştı. 'nın sürece müdahale etmemesi halinde Azerbaycan'ın 10-15 gün içinde işgal altındaki tüm topraklarını geri alarak toprak bütünlüğünü sağlayacağını düşünen Hüseynli, Rusya'nın aksi yönde davranması halinde ise sürece 'nin de dahil olacağının altını çiziyor.

    SUŞA ALINDIKTAN SONRA MASAYA OTURULACAK

    Kelbecer, Laçin, Güdeli ve Zangilan'ın alınmasından sonra Laçin koridorunun kontrolünün tamamen Azerbaycan'ın eline geçeceğine de dikkat çeken Hüseynli, Şuşa'nın devralınmasından sonra Azerbaycan'ın müzakere masasına oturmaya hazır olacağını ve görüşmelerin formatını da kendinin belirleyeceğine vurgu yapıyor.

    27 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ HEYECANI

    Öte yandan işgal altındaki topraklardan bundan 27 yıl önce zorla göç etmek zorunda kalan köylüler de ise geri dönüş heyecanı yaşanmaya başladı.

    Azerbaycan'ın Cebrayil şehrinde yaşayan ve 1993 yılında Ermeni işgali nedeniyle yerlerinden edildiklerini belirten köylüler, Aşağı Maralyan'ın kurtuluş haberini Cumhurbaşkanı 'den aldıklarını ve sivillerin tahliyesine izin verilir verilmez köylerine dönemk için dört gözle beklediklerini belirtiyor.

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    Haberler Dünya Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlayacak