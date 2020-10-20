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    • Dünya
    • 21.10.2020 04:37
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    • 21.10.2020 04:38
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    'ın Türk 'ları eşliğinde vurduğu çareyi Rus bayrağına sığınmakta buldu

    'ın yürüttüğü başarılı operasonlar sonucunda perişan olan Paşinyan çareyi bayrağına sığınmakta buldu. su, son olarak kendi sınır bölgesine Rus bayrakları dikmeye başladı. Cephede 'lı teröristleri kullandığı bilinen Ermenistan, bu taktikle sınırlarını herhangi bir saldırıya karşı korumaya çalışıyor.

    Operasyon kapsamında ağır kayıplar veren ve Türk 'ları karşısında direnemeyen su ise, bölücü terör örgütü 'nın taktiklerini kullanmaya devam ediyor.

    SINIRA RUS BAYRAKLARI DİKTİLER
    Ermenistan ordusu, son olarak kendi sınır bölgesine Rus bayrakları dikmeye başladı.

    Cephede PKK'lı teröristleri kullandığı bilinen Ermenistan, bu taktikle sınırlarını herhangi bir saldırıya karşı korumaya çalışıyor.

    Öte yandan terör örgütü PKK, kendini korumak için Afrin'de sınırına yakın noktaya Rus bayrakları dikmişti.

    MEVZİLERE CANSIZ MANKENLER YERLEŞTİRDİLER
    ordusunun envanterine kattığı Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu, terör örgütü PKK taktiğine başladı. Ermeni güçleri hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı.

    NE OLMUŞTU?
    Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

    Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü. Ermenistan ve Azerbaycan, 'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere 'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "" kararı almıştı.

    Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan çevirdi! Bölge her an kontrol altına alınabilir Ermenistan ordusu, 17 Ekim'de 2'nci defa Gence kentine füze ile saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı. İki ülke arasında, 18 Ekim'de ikinci kez geçici insani ateşkese kararı alınmış, ancak Ermenistan ateşkesi ihlal ederek yeniden sivilleri hedef almıştı.

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    Haberler Dünya Azerbaycan'ın Türk SİHA'ları eşliğinde vurduğu Ermenistan çareyi Rus bayrağına sığınmakta buldu