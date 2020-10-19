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    • 20.10.2020 01:03
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    Son dakika: 'nin eyaleti açıklarında 7.4 büyüklüğünde ! uyarısı yapıldı...

    'nin eyaleti açıklarında yerel saatle 12.54'te 7.4 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem sonrası ABD'li yetkililer uyarısı yaptı.

    ABD Alaska açıklarında 7.4'lük deprem

    'de açıklarında 7,4 büyüklüğünde meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırma Kurumu'nun duyurduğu depremin ardından uyarısı yapıldı.

    Kuzey Pasifik Okyanusunda meydana gelen deprem, karadan yaklaşık 100 kilometre açıkta meydana geldi. Yerel saatle 12.54'te gerçekleşen depremin ardından 5,0 ve 5,2 büyüklüğünde iki artçı meydana geldi.

    ABD Tsunami Uyarı Merkezi, Alaska'nın Peninsula kıyısı için tsunami uyarısında bulundu.

    İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle fiziksel bir hasar meydana gelmedi.

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    Haberler Dünya Son dakika: ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı...