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    • Dünya
    • 19.10.2020 18:42
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    • 19.10.2020 18:53
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    'da yapılan araştırma le ilgili çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı: 9 saat bulaşıcı olarak kalabiliyor

    Yeni tip (COVİD-19) salgını ile ilgili 'da yapılan bir araştırma çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırmada koronavirüsün insan cildinde ne kadar yaşadığı mercek altına alındı. Ölen kişilerden alınan cilt dokularına eşit sayıda koronavirüs ve influenza A virüsü uygulayan Japon ekipler şoke eden sonucu gözler önüne serdi. Cilt dokusuna 100 bin koronavirüs enjekte eden ekip, virüsün yaklaşık 9 saat bulaşıcı olarak kalabildiğini belirledi.

    İHA



    Japonya'nın Kyoto Eyalet Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, Covid-19'un insan cildinde ne kadar süreyle hayatta kalabildiğini mercek altına aldı.



    Ölen kişilerden alınan cilt dokularına 100 bin koronavirüs ile aynı sayıda influenza A virüsü uygulayan ekip, grip virüsünün yaklaşık 1 saat 50 dakika, koronavirüsün ise yaklaşık 9 saat bulaşıcı olarak kalabildiğini belirledi.



    "DEZENFEKTAN İŞE YARIYOR"
    Araştırmacılar gribe göre yaklaşık 6 kat daha uzun süre insan vücudunda kaldığı belirlenen koronavirüsün alkol içerikli dezenfektanlar karşısındaki direncini de inceledi.



    Üzerinde virüs bulunan deri örneklerine 15 saniye boyunca yüzde 80 konsantrasyona sahip etanol uygulayan ekip, sterilizasyon işleminin ardından numunelerde neredeyse hiçbir virüse rastlanmadığını sonucuna ulaştı.



    Uzmanlar, yaptıkları deneyin eller ve parmaklar için dezenfektan kullanımının virüsün yayılmasını önlemede etkili olduğunu doğruladığını hatırlattı.

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    Haberler Dünya Japonya'da yapılan araştırma koronavirüsle ilgili çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı: 9 saat bulaşıcı olarak kalabiliyor