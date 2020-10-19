



Ölen kişilerden alınan cilt dokularına 100 bin koronavirüs ile aynı sayıda influenza A virüsü uygulayan ekip, grip virüsünün yaklaşık 1 saat 50 dakika, koronavirüsün ise yaklaşık 9 saat bulaşıcı olarak kalabildiğini belirledi.