Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 19.10.2020 08:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2020 09:08
    ABONE OL

    bakanının İngiliz kadını taciz ettiği iddiası sonrası firma, ile ilişkilerini kesti

    Filistinli Müslümanları yanında durmayıp İsrail'le anlaşan 'nde 'nin organizasyonu için bulunan İngiliz Caitlin McNamara isimli kadının, Birleşik Arap Emirlikleri Hoşgörü Bakanı Şeyh Nahyan bin Mübarek 'ın kendisini taciz ettiği iddiası üzerine organizasyon firması ile ilişiklerini kestiklerini açıkladı.

    DHA
    BAE bakanının skandal taciz iddiası

    İngiliz medyasından The Times gazetesinin dünkü haberinde, 32 yaşındaki Caitlin McNamara, 69 yaşındaki Al Nahyan'ın cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. Hatırlanacağı üzere Birleşik Arap Emirlikleri son olarak İsrail'le yaptığı anlaşmayla Filistinlilerin yanında durmadığı için Müslüman camiasının tepkisini çekmişti.

    SEVGİLİLER GÜNÜ BAŞLAYAN TACİZ DEVAM ETTİ
    Saldırı, bu yıl Sevgililer Günü'nde, McNamara'nın Abu Dabi Hay Edebiyat Festivali'nin açılış hazırlıklarını görüşmek üzere çağrıldığını düşündüğü Nahyan'ın özel bir adadaki villasında gerçekleşti. Villadan kaçan McNamara, doktor annesini arayarak tıbbi tavsiye alırken ülkeden ayrılma planları yaptı.Bu sırada Bakan McNamara'yı aramaya devam etti. Telefon kayıtları, olaydan sonraki gün Nahyan'ın 14 kez aradığını ve 16 Şubat Pazar günü de mesaj gönderdiğini ortaya koydu.

    FESTİVALİN ORGANİZTÖRLERİ BAE İLE BAĞI KOPARDI
    Öte yandan,olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Edebiyat dünyasının önemli festivallerine imza atan dünyaca ünlü Hay Festivali yetkilileri, McNamara'ya yapılan cinsel saldırı suçlamasından sonra BAE ile ilişkilerini kestiğini açıkladı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Birleşik Arap Emirlikleri bakanının İngiliz kadını taciz ettiği iddiası sonrası firma, BAE ile ilişkilerini kesti