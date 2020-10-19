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    • 20.10.2020 02:06
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    'den 6 istihbaratçıya siber saldırı suçlaması: Küresel in en büyük yıkıcıları

    Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ve diğer ülkelere yönelik siber saldırı düzenledikleri gerekçesiyle istihbaratına () bağlı 6 yetkili hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

    AA
    ABD'den 6 Rus istihbaratçıya suçlama

    Pompeo, ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) konuya ilişkin açıklamalarına atıfta bulunarak, 'ya tepki gösteren bir açıklama yayımladı.

    'nun siber saldırılar üzerinden yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetler gerçekleştirdiğine vurgu yapan Pompeo, "Bu Rus askeri istihbarat birimi dünyanın gördüğü en yıkıcı ve kötü amaçlı yazılımlarını kullanıyor." ifadelerini kullandı.

    Pompeo, söz konusu siber saldırılardan ABD, Avrupa ve Asya ülkelerinin milyarlarca dolar zarar gördüğünü kaydederken, GRU'nın 2017'de 'yı da hedef alarak ulaşım ve sağlık sektörleri dahil olmak üzere halk için kritik olan altyapı hizmetlerinin işleyişinde ciddi aksamalara neden olduğunu ileri sürdü.

    Öte yandan GRU'nun eski Rus çifte ajan Sergei Skripal ve kızına 2018'de 'de düzenlenen sinir gazı saldırısını araştıran kuruluşları da hedef aldığını belirten Pompeo, ayrıca 'daki devlet kurumları ve 'daki seçimlerin de bu kuruluşun hedefinde olduğunu öne sürdü.

    Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu siber saldırılar, kamu güvenliği ve uluslararası istikrarı tamamen hiçe saymaktır. Kendisini siber alanda istikrarın öncüsü olarak tanıtan Rusya, aslında küresel internetin en büyük yıkıcılarından biridir. Rusya'yı sorumsuz davranışlarına son vermeye çağırıyoruz. Dahası, siber alanda istikrar isteyen tüm devletleri söz konusu aktörlerin adalete teslim edilmesine yardım etmek konusunda bize katılmaya çağırıyoruz."

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