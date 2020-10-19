Pompeo, ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) konuya ilişkin açıklamalarına atıfta bulunarak, Rusya'ya tepki gösteren bir açıklama yayımladı.

GRU'nun siber saldırılar üzerinden yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetler gerçekleştirdiğine vurgu yapan Pompeo, "Bu Rus askeri istihbarat birimi dünyanın gördüğü en yıkıcı ve kötü amaçlı yazılımlarını kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Pompeo, söz konusu siber saldırılardan ABD, Avrupa ve Asya ülkelerinin milyarlarca dolar zarar gördüğünü kaydederken, GRU'nın 2017'de Ukrayna'yı da hedef alarak ulaşım ve sağlık sektörleri dahil olmak üzere halk için kritik olan altyapı hizmetlerinin işleyişinde ciddi aksamalara neden olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan GRU'nun eski Rus çifte ajan Sergei Skripal ve kızına 2018'de İngiltere'de düzenlenen sinir gazı saldırısını araştıran kuruluşları da hedef aldığını belirten Pompeo, ayrıca Gürcistan'daki devlet kurumları ve Fransa'daki seçimlerin de bu kuruluşun hedefinde olduğunu öne sürdü.

Pompeo, şu ifadeleri kullandı: