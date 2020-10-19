Söz konusu karar, postayla oy kullanılması konusunda "avantajlı" olarak değerlendirilen Demokratlar tarafından adeta "zafer" olarak karşılandı.

Seçim sonuçlarının yakın çıkması ve 20 delegeye sahip Pensilvanya'da 3 Kasım gecesi bir adayın net bir fark yakalayamaması durumunda, 6 Kasım'a kadar sayılacak oyların hayati önem taşıyabileceği kaydediliyor.